«Все плохо» - мать пропавшего футболиста Ломакина о ситуации с сыном

Сегодня, 3 декабря, в полицию обратилась мать полузащитника столичного футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина. Женщина попросила помочь с поисками пропавшего накануне 18-летнего сына. Уточняется, что молодой человек перестал выходить на связь после распития алкоголя с одним из своих знакомых.

Известно, что женщина обратилась в полицию после того, как Ломакин «уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив"». Однако после того, как полузащитник переночевал в данном учреждении, он перестал выходить на связь.

Мобильный телефон Ломакина был обнаружен в такси вместе с рюкзаком пропавшего. По словам водителя транспортного средства, вещи оставил сам Ломакин, который ехал в такси с другом. А в сети средство связи оказалось доступно лишь спустя несколько дней, 2 декабря.

Вместе с тем друг Ломакина Иван пояснил, что они «употребляли спиртные напитки», а также что «не помнит, где проводили время».

В комментарии «Звезде» мать полузащитника отметила, что ее сын уже найден. Однако где он был, женщина уточнять не стала.

«Уже нашли. Все плохо», - сказала она.

Ранее женщина сообщала о том, что Ломакин «иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого его поведение становится неадекватным».

Ломакин выходил на футбольное поле за основной состав «молодежки» в сентябре 2018 года. Тогда игра была проведена против московского ФК «Динамо».