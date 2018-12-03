Песков рассказал, почему Путин «дал пять» принцу Саудовской Аравии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил значение неформального приветствия лидера РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана во время саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Песков подчеркнул, что столь теплое рукопожатие свидетельствует о заинтересованности Москвы в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Эр-Риядом.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин ранее никому из мировых лидеров не «давал пять». Песков также отметил, что дело в хороших личных отношениях, которые являет собой залог для эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе.

Полноформатная встреча Путина и бен Салмана состоялась 1 декабря. Ее итогом стало продление сделки ОПЕК+.