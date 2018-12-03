Порошенко предложил Раде разорвать договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Ранее в силу вступило решение Совета национальной безопасности Украины о прекращении действия данного соглашения. Законопроект опубликован на официальном сайте Верховной рады.



При этом уточнялось, что речь идет о решении не продлевать Договор, а не о его денонсации.

Россия же, в свою очередь, выразила разочарование данным решением.

После задержания украинских моряков, нарушивших госграницу России в Керченском проливе, Украина ввела военное положение в ряде приграничных областей и запретила въезд на свою территорию российским мужчинам от 16 до 60 лет.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве был заключен между Россией и Украиной в 1997 году сроком на десять лет с последующей пролонгацией, если стороны не выскажутся против.