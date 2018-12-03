Хакеры из Anonymous раскрыли британский заговор против РФ

Международная хакерская группировка Anonymous обнародовала внутренние документы британского проекта Integrity Initiative. В общем доступе оказались доклады и аналитические записки о якобы имевшем место вмешательстве Кремля в политику европейских стран, таких как Греция, Германия и Испания. Документы доступны по ссылкам на сайте cyberguerrilla.org.

Компьютерные взломщики обещают и дальше публиковать компромат, до тех пор пока деятельность Integrity Initiative не будет «открыто и тщательно расследована на общеевропейском уровне».

Помимо этого, хакеры опубликовали данные о деятельности партнеров проекта в разных странах Европы. По версии сетевых шпионов, германским направлением заведует британский политик Харольд Эллетсон, которого пресса считает экс-агентом MI-6.

Среди опубликованных документов длинный список непроверенных и бездоказательных фактов о якобы российском вмешательстве во внутренние дела других государств и о взаимосвязи политических партий Греции с российскими бизнесменами.

Хакеры обращают внимание на статью The Times, которой сразу после публикации поделилась в своем Twitter Integrity Initiative.

В расследовании журналистов идет речь о Шеймасе Милне, одном из ближайших соратников лидера лейбористов Джереми Корбина. Политик описан как «мрачный человек со сталинскими взглядами». Далее перечисляются его предполагаемые связи с Россией и возможности влиять на британскую политику в случае прихода к власти Корбина и его сторонников.

«Британское правительство идет намного дальше, чем вмешательство во внутренние дела европейских стран, и использует Integrity Initiative, чтобы решать внутриполитические проблемы в самом Соединенном Королевстве, очерняя оппозицию», - пишут члены международной группы Anonymous.

Согласно данным хакеров, проект Integrity Initiative был запущен четыре года назад с целью информационного давления на Россию и вмешательства в дела других государств.

На хакерском сайте приводятся данные о финансировании британского проекта на 2018-2019 годы. Сумма составляет около 2,51 миллиона долларов. Среди спонсоров значатся американский Госдеп, НАТО и компания Марка Цукерберга Facebook.