Космический корабль «Союз МС-11» успешно выведен на орбиту Земли

Пилотируемый космический аппарат «Союз МС-11» успешно выведен на орбиту Земли. Трансляция пуска велась на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Все системы ракеты-носителя «Союз» отработали в штатном режиме.

Перед стыковкой с Международной космической станцией корабль совершит два витка вокруг Земли. Она произойдет в 20:35 по московскому времени.

Ранее все блоки первой ступени успешно отделились от ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Именно на этом этапе в октябре произошла авария ракеты-носителя «Союз МС-10». Экипаж не пострадал.