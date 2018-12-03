Космический корабль «Союз МС-11» успешно выведен на орбиту Земли
На борту корабля находятся астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада), космонавт Роскосмоса Олег Кононенко (Россия) и астронавт NASA Энн МакКлейн (США).
Фото: роскосмос, twitter
Пилотируемый космический аппарат «Союз МС-11» успешно выведен на орбиту Земли. Трансляция пуска велась на сайте госкорпорации «Роскосмос».
Все системы ракеты-носителя «Союз» отработали в штатном режиме.
Перед стыковкой с Международной космической станцией корабль совершит два витка вокруг Земли. Она произойдет в 20:35 по московскому времени.
Ранее все блоки первой ступени успешно отделились от ракеты-носителя «Союз-ФГ».
Именно на этом этапе в октябре произошла авария ракеты-носителя «Союз МС-10». Экипаж не пострадал.