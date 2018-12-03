От «Союза-ФГ» успешно отделились блоки первой ступени

Все блоки первой ступени успешно отделились от ракеты-носителя «Союз-ФГ». Именно на этом этапе в октябре произошла авария «Союза МС-10». Экипаж тогда не пострадал. Прямая трансляция запуска сейчас идет на сайте Роскосмоса.

Это первый пуск транспортного пилотируемого корабля после аварии. В космос отправился новый экипаж МКС в составе трех космонавтов - Олега Кононенко, Энн Маклейн и Давида Сен-Жака.

