В Госдуме назвали болтовней и блефом планы Порошенко провести передислокацию военных подразделений к границам РФ

Намерения украинского лидера Петра Порошенко провести передислокацию военных подразделений для «усиления обороны» на границе с РФ - это «безответственная болтовня и блеф». Такое мнение в беседе с корреспондентом «Звезды» высказал председатель комитета по обороне ГД РФ Владимир Шаманов.

«Это безответственная болтовня. Это все блеф чистой воды и дешевый популизм, который даже население Украины воспринимает с черным юмором», - сказал эксперт.

При этом Шаманов подчеркнул, что «россияне могут быть спокойны». По его словам, все граничащие с Украиной российские регионы, включая Республику Крым, надежно защищены.

«У России надежно, гарантированно все защищенно», - заключил глава комитета по обороне Госдумы РФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках военного положения в стране будет проведена передислокация подразделений для «усиления обороны» на границе с Россией. При этом глава государства анонсировал учения в пограничных областях.