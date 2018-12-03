Со следующего года получение кредитов усложнят

Центробанк усложнит процедуру выдачи кредита. С октября следующего года банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика перед выдачей займа на сумму более десяти тысяч рублей. Как объяснил директор по международному развитию Ассоциации финансовых инноваций Тимур Аитов, регулятор принимает такие меры в связи с большой закредитованностью россиян.

«Кредиты растут с каждым днем. Люди берут кредитов в два раза больше, чем зарабатывают. Есть такая статистика. Центробанк собирается даже в следующем году этот процесс немного приостанавливать, потому что опасается, что все будут закредитованы», - отметил Аитов в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

Эксперт уточнил, что после усложнения процедуры выдачи кредита россиянам придется дольше ждать решения банка о выдаче займа.

«С октября следующего года банки будут очень тщательно смотреть за заемщиками, за всеми их документами. И (заемщики - прим. ред.) дольше будут получать все эти кредиты. Банки будут обязаны изучить не только предоставленные справки, но и то, какие еще обязательства есть у заемщика», - пояснил Аитов.

Ранее «Известия» со ссылкой на ЦБ сообщили, что с октября 2019 года банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика перед выдачей кредита на сумму более десяти тысяч рублей. Как отмечается в материале, участники рынка полагают, что новация позволит снизить уровень закредитованности населения, но увеличит время на принятие решения о выдаче ссуды и расходы банков. При этом эксперты опасаются, что издержки кредитные организации переложат в цены услуг, что автоматически приведет к повышению ставок.

Сейчас банки запрашивают справку с работы и его информацию о доходах при выдаче небольшого кредита. Сведения организации проверяют лишь при оформлении крупных ссуд. С 1 октября 2019 года банки будут обязаны проверять кредитную нагрузку заемщика. Показатель будет использоваться для установления надбавок к коэффициентам риска. Чтобы оценить долговую нагрузку заемщика, кредитные организации также должны будут проверить обязательства клиента, в том числе долги по другим займам. Такие данные финансовые организации будут получать в бюро кредитных историй.

На переходный период до октября 2020 года ЦБ сохранит лишь упрощенный порядок выдачи займов на сумму до 50 тысяч рублей и автокредитов.