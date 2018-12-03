Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Со следующего года получение кредитов усложнят

Тимур Аитов
14:26 03.12.2018
С октября следующего года банки будут очень тщательно следить за заемщиками
Фото: pixabay

Центробанк усложнит процедуру выдачи кредита. С октября следующего года банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика перед выдачей займа на сумму более десяти тысяч рублей. Как объяснил директор по международному развитию Ассоциации финансовых инноваций Тимур Аитов, регулятор принимает такие меры в связи с большой закредитованностью россиян.

«Кредиты растут с каждым днем. Люди берут кредитов в два раза больше, чем зарабатывают. Есть такая статистика. Центробанк собирается даже в следующем году этот процесс немного приостанавливать, потому что опасается, что все будут закредитованы», - отметил Аитов в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

Эксперт уточнил, что после усложнения процедуры выдачи кредита россиянам придется дольше ждать решения банка о выдаче займа.

«С октября следующего года банки будут очень тщательно смотреть за заемщиками, за всеми их документами. И (заемщики - прим. ред.) дольше будут получать все эти кредиты. Банки будут обязаны изучить не только предоставленные справки, но и то, какие еще обязательства есть у заемщика», - пояснил Аитов.

Ранее «Известия» со ссылкой на ЦБ сообщили, что с октября 2019 года банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика перед выдачей кредита на сумму более десяти тысяч рублей. Как отмечается в материале, участники рынка полагают, что новация позволит снизить уровень закредитованности населения, но увеличит время на принятие решения о выдаче ссуды и расходы банков. При этом эксперты опасаются, что издержки кредитные организации переложат в цены услуг, что автоматически приведет к повышению ставок.

Сейчас банки запрашивают справку с работы и его информацию о доходах при выдаче небольшого кредита. Сведения организации проверяют лишь при оформлении крупных ссуд. С 1 октября 2019 года банки будут обязаны проверять кредитную нагрузку заемщика. Показатель будет использоваться для установления надбавок к коэффициентам риска. Чтобы оценить долговую нагрузку заемщика, кредитные организации также должны будут проверить обязательства клиента, в том числе долги по другим займам. Такие данные финансовые организации будут получать в бюро кредитных историй.

На переходный период до октября 2020 года ЦБ сохранит лишь упрощенный порядок выдачи займов на сумму до 50 тысяч рублей и автокредитов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.12.2018, 09:33
Катар заявил о выходе из ОПЕК
Дата03.12.2018, 08:40
Экипажи истребителей МиГ-31 на Камчатке перехватили «самолет-нарушитель» воздушной границы РФ
Дата02.12.2018, 14:45
Отбор к Евро-2020: с кем сыграет сборная России по итогам жеребьевки
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата03.12.2018, 10:24
Искренний тяжеловес: транспортный самолет Ил-76 за 60 секунд
Дата03.12.2018, 00:00
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:30 В стране и мире
В Госдуме назвали болтовней и блефом планы Порошенко провести передислокацию военных подразделений к границам РФ
14:03 В стране и мире
В аэропорту Симферополя объяснили причины сбоя в работе воздушной гавани
12:54 В стране и мире
В Кремле ответили на слова Порошенко о невозможности связаться с Путиным
10:51 В стране и мире
Задержанным в Керченском проливе украинским военным предъявлены обвинения
09:54 В стране и мире
Защита подозреваемых в изнасиловании уфимской дознавательницы рассказала о причинах конфликта
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Пригожин вступил в «словесный баттл» со Шнуровым
На матче «Ак Барса» болельщик забросил шайбу через все поле: видео
Видео
Не оставила ни единого шанса: «Нива» разгромила Audi Q7 на заснеженном бездорожье
В космосе зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
Опубликован рейтинг наиболее надежных бюджетных автомобилей
«Не успела подумать как следует»: Федосеева-Шукшина о свадьбе с Алибасовым
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.