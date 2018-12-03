В аэропорту Симферополя объяснили причины сбоя в работе воздушной гавани

Работа аэропорта Симферополя некоторое время была парализована из-за непогоды. В пресс-службе воздушной гавани сообщили о задержке семи рейсов на вылет и восьми на прилет.

Еще три лайнера с пассажирами были вынуждены кружить в ожидании очереди на посадку в районе озера Сиваш. Один самолет с пассажирами, не дождавшись прояснения в небе, вернулся в Анапу.

«Аэропорт возобновил работу в штатном режиме, взлетно-посадочные операции начали выполняться. В ближайшее врем в аэропорт прибудут все задержанные рейсы», - рассказал «Звезде» директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополь Игорь Лаптев.

Сейчас аэропортовые службы приступили к обслуживанию опоздавших рейсов. Принимаются все меры, для того чтобы минимизировать время простоя воздушных судов и в максимально сжатые сроки погрузить на них пассажиров и их багаж.

