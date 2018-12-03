Песков назвал абсурдом заявление Порошенко о планах России захватить Бердянск и Мариуполь

В Кремле прокомментировали заявление Петра Порошенко о планах РФ захватить Бердянск и Мариуполь. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказывания украинского лидера - это абсурд и попытка спровоцировать напряженность.

«Это абсолютно абсурдное заявление. Собственно, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность», - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что, «скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине». Представитель Кремля отметил, что РФ «никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает».

«Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России», - резюмировал Песков.

Ранее Петр Порошенко заявил, что за захватом украинских моряков и судов, незаконно пересекших российскую границу, стоят «планы» России по якобы дальнейшей «оккупации» Украины.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о высказывании экс-главы МИД Германии Зигмара Габриэля, который выразил мнение, что Киев пытается втянуть Европу в войну.