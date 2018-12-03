«Мы все еще в самолете» - туристы из России уже больше суток не могут вылететь в Китай

Туристы из Москвы, которые собирались на отдых в Китай, со вчерашнего дня не могут вылететь в пункт назначения. Дело в том, что их турфирма не оплатила услуги перевозчиков. В связи с этим клиентам было предложено либо вылететь из Санкт-Петербурга, либо получить назад деньги. Уже 3-е число, но туристы все еще в ожидании.

«Звезде» удалось связаться с одной из клиенток турфирмы, Еленой. Она сейчас находится в самолете, который ожидает вылета в Китай из аэропорта Пулково.

«Самолет полный, тот же самый борт, который перевозил нас из Москвы», - рассказала он.

Также Елена уточнила, что те туристы, которые должны были отправиться вчера в Россию, до сих пор находятся на Хайнане.

По ее словам, вылет должен был состояться в 11:40, но разрешения еще не получено.