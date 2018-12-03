В Шереметьево пассажирский Boeing пытался взлететь без разрешения диспетчера

В Шереметьево произошел инцидент с пилотом пассажирского самолета авиакомпании FlyDubai. Накануне он самовольно попытался взлететь из столичного аэропорта, не согласовав свои действия с диспетчерской службой. Самолет уже начал разбег по полосе, когда поступила команда о прекращении взлета.

«Самолет в экстренном режиме прекратил взлет и вернулся на стоянку. Рейс был задержан на три часа, пока с экипажем проводилось разбирательство», - цитирует заявление источника в диспетчерской службе аэропорта «Интерфакс».

Все это время пассажиры самолета ожидали, чем закончится беседа пилотов и диспетчеров. После разговора с экипажем Boeing 737 благополучно взлетел и взял курс на Дубай.

В самой авиакомпании инцидент с участием своего экипажа пока никак не комментируют.

