Депутат Верховной рады объяснил ситуацию с его задержанием на протестах в Грузии
Семен Семенченко назвал ложными сведения о его задержании в Тбилиси.
Фото: GregoryVashadze.Ge, Facebook
Депутат Верховной рады Украины от объединения «Самопомощь» Семен Семенченко опроверг сообщения о его задержании в Грузии, назвав эти сведения ложными.
«Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал, - фейк. Информация о том, что я "вылетел из Грузии в неизвестном направлении", - фейк», - написал народный избранник в Facebook.
При этом депутат подчеркнул, что информация о задержании украинских граждан во время закупки оружия также является недостоверной.
«Уверен, что надо заслушать позицию самих украинцев и их адвокатов», - подчеркнул Семенченко.
Ранее сообщалось, что у задержанных в Тбилиси граждан Украины изъяли пистолеты и автомат. Спецоперация была проведена 2 декабря в двух гостиницах грузинской столицы - «Гуру» и «Альянс».