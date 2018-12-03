Депутат Верховной рады объяснил ситуацию с его задержанием на протестах в Грузии

Депутат Верховной рады Украины от объединения «Самопомощь» Семен Семенченко опроверг сообщения о его задержании в Грузии, назвав эти сведения ложными.

«Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал, - фейк. Информация о том, что я "вылетел из Грузии в неизвестном направлении", - фейк», - написал народный избранник в Facebook.

При этом депутат подчеркнул, что информация о задержании украинских граждан во время закупки оружия также является недостоверной.

«Уверен, что надо заслушать позицию самих украинцев и их адвокатов», - подчеркнул Семенченко.

Ранее сообщалось, что у задержанных в Тбилиси граждан Украины изъяли пистолеты и автомат. Спецоперация была проведена 2 декабря в двух гостиницах грузинской столицы - «Гуру» и «Альянс».