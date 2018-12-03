Книга рекордов Гиннесса признала Севастополь российским

Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали Севастополь российским. Соответствующая информация содержится на официальном сайте книги выдающихся достижений в сертификате о мировом рекорде жителя Севастополя Александра Бедникова.

Уроженец Белоруссии, а ныне житель российского Крыма установил мировой рекорд в балансировании предметов. Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей. Предыдущее достижение также принадлежит Бедникову. Тогда ему удалось удержать 255 гвоздей.

Под публикацией тут же развернулась ожесточенная дискуссия с участием украинских пользователей, доказывающих, что Крым, как и город Севастополь, якобы является украинским.

Референдум, опровергающий эти заявления, был проведен 16 марта 2014 года. На нем жители полуострова почти единогласно проголосовали за воссоединение с РФ. Спустя два дня после голосования Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации.

В ответ на это США и ЕС ввели в отношении Кремля санкции. Владимир Путин не раз заявлял, что вопрос принадлежности Крыма решен и окончательно закрыт.

