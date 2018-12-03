Ложный диагноз: что делать после получения некачественной медицинской услуги

Множество россиян предпочитают пользоваться платными медицинскими услугами в надежде на то, что в частной клинике врачи будут внимательнее, чем в государственной. Однако далеко не всегда пациент может рассчитывать на квалифицированную помощь, даже если он заплатил за нее деньги.

Перед оказанием медицинских услуг клиника обязана предоставить ряд документов. Директор Национального института медицинского права Наталья Каменская рассказала «Звезде», на что именно нужно обратить внимание пациенту, придя в медучреждение впервые.

«Когда пациент приходит в любую клинику, первым делом должен обратить внимание на ту информацию, которая ему предоставляется. Клиника обязана дать пациенту подписать информированное добровольное согласие на медицинские услуги, и никакие услуги не должны быть оказаны без этого документа. Более того, должен быть обязательно подписан договор на оказание платных медицинских услуг, и обязательным условием такого договора является в том числе информация пациенту, что он имеет право получать помощь по программе государственной гарантии, то есть бесплатно. Если этого нет, то клиники штрафуют, и их ждет достаточно серьезное наказание», - объяснила Каменская в программе «Сегодня утром».

Если же услуга была оказана некачественно, то пациент имеет право обратиться с претензией в саму клинику и направить соответствующую жалобу в органы, которые занимаются контролем и надзором в сфере медицины.

«В соответствии с законом о защите прав потребителей пациент имеет право в любом случае обратиться в саму клинику с претензией. Я считаю, что необходимо пожаловаться в регуляторы, которые занимаются контролем и надзором в этой сфере, в том числе качеством и безопасностью медицинской помощи, например в Росздравнадзор. Пациенты иногда и в прокуратуру, и в СК обращаются в зависимости от последствий, которые с ними произошли, и от тех возможностей, которыми они сейчас располагают. И в любом случае эта ситуация будет рассмотрена. У Росздравнадзора есть горячая линия для таких обращений, и в клинику придут с внеплановой проверкой», - пояснила Каменская.

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