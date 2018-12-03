Россиян предупредили об атаках на банковские карты перед Новым годом

Банковские карты россиян могут оказаться под угрозой, поскольку перед новогодними праздниками ожидается резкое увеличение активности интернет-мошенников. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского».

Как пишет газета «Известия», в первом квартале текущего года было зафиксировано 94 миллиона попыток завладеть личными данными пользователей, во втором квартале эта цифра составила 107 миллионов, а в третьем - 137 миллионов. Издание отмечает, что это в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В материале сообщается, что в канун новогодних праздников активность мошенников будет лишь увеличиваться.

Как правило, злоумышленники воруют данные при помощи поддельных сайтов. Также они рассылают «липовые» уведомления о необходимости оплатить налоговую задолженность и оставляют ссылку на ненастоящий сайт ФНС. Кроме того, преступники очень часто создают полные копии популярных интернет-магазинов.

При этом эксперты напомнили, что для борьбы с мошенниками существует специально настроенная нейросеть, которая может самостоятельно вычислять подозрительные сайты и блокировать к ним доступ. В то же время, по словам специалистов, она не может полностью защитить от кражи данных.

В этой связи пользователям банковских карт рекомендуют проявлять внимательность при совершении покупок в Сети и не открывать подозрительные ссылки во входящих сообщениях.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве при участии сотрудников Росгвардии задержали банду аферистов, которые подозреваются в краже денег людей пенсионного возраста.