В Кремле ответили на слова Порошенко о невозможности связаться с Путиным

В Кремле прокомментировали вероятность телефонного разговора между президентами России и Украины. Пресс-секретарь российского главы заявил, что в ближайшем будущем такой беседы не запланировано.

Также Песков назвал маловероятным обсуждение украинской провокации с привлечением «нормандского формата».

«До сих пор после инцидента в Керченском проливе телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было. В настоящий момент, насколько мне известно, такой разговор не планируется. Что касается так называемого "нормандского формата", то его работа направлена на реализацию минских договоренностей и к украинской провокации в территориальных водах РФ отношения не имеет», - рассказал Песков.

Ранее Петр Порошенко посетовал на невозможность дозвониться до Владимира Путина и обсудить инцидент с задержанием украинских моряков. Российский лидер в ответ заявил, что не отказывается от контактов с официальным Киевом.

Что касается возможности встречи украинских правозащитников с задержанными, то здесь Песков рекомендовал украинской стороне направить соответствующий запрос своим российским коллегам.

Провокация с участием трех украинских военных кораблей произошла 25 ноября. После того как они пересекли границы РФ и несколько раз совершили небезопасные маневры вблизи российских пограничников, нарушители были задержаны.

