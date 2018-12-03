Порошенко анонсировал передислокацию военных подразделений к границе с РФ

В рамках военного положения на Украине будет проведена передислокация подразделений для «усиления обороны» на границе с Россией. Такое заявление сделал украинский лидер Петр Порошенко.

При этом глава государства анонсировал учения в пограничных областях.

«Пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения. В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди», - приводит «112 Украина» слова Порошенко.

Петр Порошенко ввел в стране военное положение после инцидента в Керченском проливе, когда украинские военные суда нарушили российскую границу. Указ распространяется на десять областей страны и будет действовать в течение 30 дней.

Напомним, конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда два украинских бронекатера и один буксир нарушили границу РФ. На законные требования российских пограничников остановиться они не отреагировали.

Украинские суда удалось остановить лишь после применения оружия. В ходе допроса нарушители рассказали, что слышали о предупреждении, однако выполняли приказ. Моряки отметили, что их действия координировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).