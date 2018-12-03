В Великобритании сняли фильм на мертвом языке

В Великобритании сняли короткометражку на мертвом, вавилонском языке. Помощь и консультации кинематографистам оказывали лингвисты Кембриджского университета, сообщает Daily Mail.

Лента получила название «Бедный человек из Ниппура», ее действие происходит две тысячи лет назад. Специально для уникального проекта ученые воссоздали древний язык вплоть до звуков.

«Реконструкция звуков мертвого языка - это в какой-то степени искусство. Нам повезло, что у нас есть транскрипции вавилонского языка в греческом алфавите. Кроме того, вавилонский язык тесно связан с арабским и ивритом», - рассказал профессор Кембриджского университета Мартин Уортингтон.

Историческая короткометражка длится всего 20 минут и повествует о судьбе юноши, который одержим жаждой мести. Молодой человек планирует расправу над городским головой за убийство своего козла.

Все персонажи фильма говорят на вавилонском языке, которого ныне не существует.