Жена умершего в Four Seasons бизнесмена ничего не знала о его поездке в Москву

Жена бизнесмена из Минска Игоря Санина, тело которого было найдено в московском отеле Four Seasons, не знает деталей гибели своего супруга. По ее словам, о смерти мужа ей стало известно «через десятые руки».

«В отеле мне ничего не подтвердили, из полиции никто не позвонил. В консульстве тоже молчат. Он гражданин России, имеет вид на жительство в Республике Беларусь. Через десятые руки я узнала о случившемся спустя три дня», - рассказала Милана Санина в беседе с корреспондентом «360».

Женщина отметила, что ее супруг уехал в российскую столицу по делам, однако что именно Игорь Санин делал в Москве и почему остановился в одной из самых дорогих гостиниц, она не знает.

По информации СМИ, смерть предпринимателя могла наступить из-за употребления некачественного алкоголя. Также сообщается, что в номере, где проживал Санин, нашли белый порошок - предположительно, наркотик.

Напомним, тело Игоря Санина было найдено 1 декабря в московском отеле Four Seasons. Полиция не нашла каких-либо улик, свидетельствующих о криминальном характере смерти предпринимателя. По факту случившегося начата доследственная проверка.