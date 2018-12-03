Генсек партии Меркель призвала не отказываться от строительства «Северного потока - 2»

Правительству Германии не стоит отказываться от строительства газопровода «Северный поток - 2». Любые предложения о заморозке реализации проекта являются «чрезмерно жесткими».

Об этом в интервью изданию ARD заявила генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и один из ее возможных преемников на посту федерального канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Политик призвала воздержаться от «радикальных шагов», однако не исключила, что в связи с инцидентом в Керченском проливе официальный Берлин может пересмотреть объемы природного газа, который страна планирует получать из России. Однако в правительстве страны уже заявили, что на реализации проекта инцидент никак не скажется.

В своем интервью Крамп-Карренбауэр напомнила, что Москва является надежным поставщиком энергоресурсов и поставляла газ в Европу даже во времена холодной войны.

Ранее немецкий политик выступила с заявлением по поводу задержания российскими пограничниками трех украинских судов в Керченском проливе. Генеральный секретарь правящей партии Германии призвала запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в европейские порты.

«Северный поток - 2» - проект магистрального газопровода, который предусматривает укладку двух параллельно идущих труб по дну Балтийского моря. Проектный объем мощности магистрали составит 55 миллиардов кубометров. Строительство газопровода предполагается завершить в конце следующего года.

