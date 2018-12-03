Священников УПЦ массово вызывают на допрос в СБУ

В Ровенской области около двух десятков священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получили повестки в СБУ. Информацию об этом распространил «Союз православных журналистов».

По данным ресурса, повестки были вручены священнослужителям Ровенской и Сарненской епархий. Как рассказывают сами представители духовенства, сотрудники украинских спецслужб не объясняют причин вызова на допрос и не предъявляют конкретных обвинений.

Отмечается, что СБУ может готовить провокации в церквях УПЦ Московского патриархата. Сотрудников спецслужб интересует более 20 храмов Ровенской области.

Ранее Синод Константинопольского патриархата объявил, что приступает к процессу предоставления Церкви Украины автокефалии. Кроме того, было решено снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине.