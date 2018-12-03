В Торгово-промышленной палате РФ оценили последствия выхода Катара из ОПЕК

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в разговоре со «Звездой» объяснил, чего стоит ждать от выхода Катара из ОПЕК. По мнению эксперта, на мировом рынке нефти этот шаг никак не отразится. Однако он предостерег, что здесь необходимо четко разделять ОПЕК и соглашение «ОПЕК плюс».

«Соглашение "Опек плюс" - сейчас главный регулятор цен на мировом нефтяном рынке. Оно появилось после того, как ОПЕК доказал свою несостоятельность», - напомнил Танкаев.

Эксперт подчеркнул, что соглашение «ОПЕК плюс» начало действовать 1 января 2017 года, а на этот день ОПЕК уже как минимум три года не выносил никаких решений и не устанавливал квот.

«Внутри ОПЕК существуют две группировки, которые находятся в очень сложных отношениях. Лидером одной является Саудовская Аравия, а второй - Венесуэла. И только создание "Опек плюс" вернуло на мировой рынок возможность регулирования цен», - объяснил Танкаев.

Напомним, в ОПЕК входит 15 стран (если все еще считать Катар), а в «ОПЕК плюс» - 23 страны, в том числе Россия.

Эксперт подчеркнул, что ОПЕК была создана в 1960-х годах, а с тех пор очень многое на мировом нефтяном рынке изменилось. Появились новые игроки, среди которых лидирующую позицию занимает Россия. И теперь вопрос регулирования цен и установления квот на добычу необходимо согласовывать всем странам-добытчикам. Рустам Танкаев полагает, что соглашение в рамках «Опек плюс» о снижении добычи нефти, которое будет рассматриваться в декабре, скорее всего, будет принято.

«Речь идет о снижении на 1,3 миллиона баррелей в сутки», - уточнил он.

У Катара, по словам эксперта, есть одна особенность, которая и могла стать причиной выхода страны из картеля. Дело в том, что страна специализируется на добыче нефтяного конденсата, на который квоты не распространяются. Именно поэтому согласовать с Катаром вопрос регулирования добычи очень сложно.

Рустам Танкаев особенно выделил роль России в том, что соглашение «Опек плюс» вообще было подписано.

«Позиция России в "Опек плюс" очень сильна, без нее это соглашение вообще вряд ли было бы подписано, потому что собрать под одной крышей такие страны, как Иран, Саудовская Аравия и Венесуэла, дорогого стоит. Только у нашей страны ровные отношения со всеми участницами "Опек плюс"», - подчеркнул эксперт.

По его словам, теперь, скорее всего, будут предприняты какие-то шаги по регулированию понятия квоты для Катара, что повлечет за собой сложности. Однако, как полагает член комитета по энергетической стратегии и развитию, это решаемая проблема для стран - участниц соглашения.

Танкаев еще раз подчеркнул, что выход Катара именно из ОПЕК не означает, что страна покинет «Опек плюс».

«А вот если он решил выйти из соглашения, то это очень неприятный шаг. Но пока об этом никто не объявлял, и говорить об этом преждевременно. Еще раз подчеркну, что ОПЕК давно не играет на нефтяном рынке самостоятельной роли. Только в составе соглашения "ОПЕК плюс"», - прокомментировал эксперт «Звезде».

Среднесуточный объем добычи нефти Катаром составляет 610 тысяч баррелей. Суммарная доля - около 1,9% от общего объема добычи картеля.