На Крымском мосту вырос трафик грузовиков

Трафик грузовых машин по Крымскому мосту в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 12%. По статистике, водители чаще едут в направлении полуострова. Движение большегрузов по переправе разрешено с 1 октября.

Каждый день Керченский пролив пересекает в среднем около восьми тысяч автомобилей. А всего с момента запуска переправы по ней проехало уже более трех миллионов машин.

Сейчас идет строительство железной дороги через пролив, открытие которой планируется в 2019 году.

