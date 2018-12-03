Задержанным в Керченском проливе украинским военным предъявлены обвинения

Задержанным украинским военным предъявили обвинение в незаконном пересечении границы РФ. Такое заявление сделал адвокат одного из нарушителей Николай Полозов.

«Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ")», - сказал юрист.

Напомним, конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда два украинских бронекатера и один буксир нарушили границы РФ. На законные требования российских пограничников остановиться они не отреагировали.

Украинские суда удалось остановить лишь после применения оружия. В ходе допроса нарушители рассказали, что слышали о предупреждении, однако выполняли приказ. Моряки отметили, что их действия координировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

После случившегося украинский лидер Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на десять областей Украины и будет действовать в течение 30 дней.



