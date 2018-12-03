При задержании иностранцев на шведской военной базе произошла стрельба

Двое иностранных граждан проникли на территорию шведской военной базы Муске, которая расположена на одноименном острове. Инцидент произошел в ночь на 2 декабря.

Как передает Aftonbladet, со ссылкой на вооруженные силы Швеции, посторонних на территории объекта обнаружил охранник. При этом задержать иностранцев у него получилось лишь после предупредительного выстрела в воздух.

По информации издания, задержанные, которые в настоящий момент находятся в полицейском участке, оказались гражданами Бельгии и Великобритании. Во время допроса они сообщили, что считали базу заброшенной и не предполагали, что она до сих пор функционирует.

В материале отмечается, что за несанкционированное проникновение на военный объект в Швеции можно получить штраф или тюремный срок.