Сотни автомобилистов на Дальнем Востоке стали пленниками ледяного дождя

В нескольких российских регионах наступил ледниковый период - прошли ледяные дожди. Из-за гололедицы закрыли трассу от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре.

Но самые яркие кадры приходят из Ростовской области. Там все, у кого есть коньки, прямо на дорогах пробуют себя в роли фигуристов. Водители вынуждены спешно осваивать навыки экстремального вождения: удержать машины и автобусы на скользкой поверхности практически невозможно.

А на Орел, Смоленск и Брянск обрушились сильные снегопады. Во власти непогоды и Москва: в столичных аэропортах задерживаются более 30 рейсов. Тем временем Томск готовится к наступлению суровых морозов. Ожидается похолодание до минус 50 градусов.