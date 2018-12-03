Сотни автомобилистов на Дальнем Востоке стали пленниками ледяного дождя
Из-за непогоды закрыта междугородняя автомобильная трасса Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.
Фото: Игорь Якименко, VK
В нескольких российских регионах наступил ледниковый период - прошли ледяные дожди. Из-за гололедицы закрыли трассу от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре.
Но самые яркие кадры приходят из Ростовской области. Там все, у кого есть коньки, прямо на дорогах пробуют себя в роли фигуристов. Водители вынуждены спешно осваивать навыки экстремального вождения: удержать машины и автобусы на скользкой поверхности практически невозможно.
А на Орел, Смоленск и Брянск обрушились сильные снегопады. Во власти непогоды и Москва: в столичных аэропортах задерживаются более 30 рейсов. Тем временем Томск готовится к наступлению суровых морозов. Ожидается похолодание до минус 50 градусов.