Пригожин вступил в «словесный баттл» со Шнуровым

Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с певцом Сергеем Шнуровым. Музыканты разошлись во взглядах на современную эстраду. Свою точку зрения супруг российской певицы Валерии выразил на странице в Instagram.

«Хороший ты парень, Серега!

Цветаеву знаешь и Блока.

Но матом торговать сейчас - мода,

Так почем опиум для народа?» - написал Пригожин.

Ранее Пригожин упрекнул Шнурова за частое использование мата в его песнях, а поклонников группы «Ленинград» назвал «лохами, которые стоят и весте с ним поют три буквы». Рокер за словом в карман не полез и написал несколько четверостиший, в которых упомянул супругу продюсера.

Подписчики Иосифа Пригожина разошлись в оценках случившегося. Одни поддерживают продюсера в его стремлении «очистить» эстраду от сквернословия. Другие припоминают Маяковского, который тоже часто употреблял бранные слова в своих стихотворениях.

Пригожин также выступил с инициативой наказывать исполнителей, позволяющих себе материться со сцены.

