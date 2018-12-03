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СК начал проверку инцидента на борту самолета с группой «Чайф»

Роман Захаров
10:07 03.12.2018
Во время выполнения рейса Новосибирск - Екатеринбург на пассажиров воздушного судна из системы кондиционирования начал дуть обжигающий воздух.
Фото: СК РФ
Видео: E1.RU, YouTube

Следственный комитет начал проверку после инцидента с повышением температуры на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Екатеринбург. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в WhatsApp.

«Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейс Новосибирск - Екатеринбург в минувшее воскресенье», - сообщает СК РФ.

Напомним, ЧП на борту началось после того, как от самолета отъехал трап: на пассажиров из системы кондиционирования подул обжигающий воздух. По заверениям бортпроводников, температура должна была прийти в норму после взлета лайнера.

На борту самолета авиакомпании S7 Airlines также присутствовали музыканты группы «Чайф». Когда бортпроводница начала извиняться перед лидером группы Владимиром Шахриным, музыкант потребовал, чтобы она принесла извинения всем пассажирам, но этого не случилось.

Через полчаса после задержки рейса командир воздушного судна вышел на связь, пообещав, что температура нормализуется после запуска двигателей и начала буксировки, однако ситуация не изменилась даже после взлета.

Позже пресс-секретарь авиакомпании S7 Airlines Анна Бажина прокомментировала «Звезде» ситуацию с поломкой системы кондиционирования.

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