Защита подозреваемых в изнасиловании уфимской дознавательницы рассказала о причинах конфликта

Причиной жестокого изнасилования дознавательницы из Уфы могло стать ее «вызывающее поведение по отношению к более старшим коллегам». Об этом рассказал адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, перед тем как изнасиловать потерпевшую, между тремя высокопоставленными полицейскими и их подчиненной произошел словесный конфликт.

По словам юриста, 23-летняя девушка пришла в служебный кабинет изрядно выпившей. Адвокат ссылается на показания свидетельницы защиты в уголовном деле, которая также находилась в компании сотрудников полиции и после перепалки с потерпевшей ушла с одним из обвиняемых, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Она вела себя странно и была изрядно пьяна. Она даже начала критиковать подругу Салавата Галиева, после чего та решила уехать», - рассказывает адвокат.

Изнасилование девушки-дознавателя в Уфе произошло вечером 29 октября. Все случилось в служебном кабинете отделения Миграционной службы по Уфимскому району.

В содеянном подозреваются трое сотрудников МВД: руководитель отдела МВД по району Эдуард Матвеев, глава районного УФМС Павел Яромчук и начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, которые вместе распивали спиртное.

Все трое уволены из органов внутренних дел. Расследование уголовного дела продолжается.