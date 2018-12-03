Катар заявил о выходе из ОПЕК

Глава Министерства энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что страна выйдет из состава ОПЕК с 1 января следующего года.

«Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года», - сказал он.

Руководитель ведомства отметил, что Катар в понедельник проинформирует организацию о намерении выйти из нее.

По словам министра, страна покидает ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа и производстве СПГ.

