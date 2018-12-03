Катар заявил о выходе из ОПЕК
Страна выйдет из состава организации в январе следующего года.
Фото: Qian Yi, Xinhua, Globallookpress
Глава Министерства энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что страна выйдет из состава ОПЕК с 1 января следующего года.
«Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года», - сказал он.
Руководитель ведомства отметил, что Катар в понедельник проинформирует организацию о намерении выйти из нее.
По словам министра, страна покидает ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа и производстве СПГ.