Не оставила ни единого шанса: «Нива» разгромила Audi Q7 на заснеженном бездорожье

Кроссовер премиум-класса Audi Q7 не в состоянии преодолеть заснеженную российскую дорогу, в то время как Lada 4x4 без особых трудностей способна двигаться в этих же условиях. К такому выводу пришли пользователи Сети после просмотра ролика, опубликованного на YouTube.

На кадрах видно, как немецкая машина, пытаясь обогнать по бездорожью другой автомобиль, застревает в снегу и не может продолжить движение. В этот момент на записи появляется «Нива», которая без труда справляется с заснеженной дорогой.

«Немцу русская зима не по плечу», - гласит комментарий под роликом, который был размещен в одной из соцсетей.

Стоит отметить, что многие пользователи Интернета сошлись во мнении, что дело все же не в автомобилях, а в умении водителей.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых 12 собак, запряженных в упряжку, тащат Lada 4x4 («Нива») по проезжей части.