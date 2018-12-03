Во Франции могут ввести чрезвычайное положение из-за непрекращающихся протестов

Власти Франции могут ввести в стране чрезвычайное положение. Это крайний шаг, однако на него готовы пойти, чтобы остановить захлестнувшую страну волну беспорядков. Как обуздать протесты против роста цен на топливо, обсуждали на экстренном совещании с участием президента Эммануэля Макрона.

Число жертв беспорядков в воскресенье выросло до трех человек. На юго-востоке Франции, в округе Арль, погиб водитель фургона. Он не заметил перегородившую шоссе баррикаду и на полной скорости столкнулся с грузовиком.

Париж тем временем приходит в себя после субботних погромов. В воскресенье тысячи коммунальщиков разбирали завалы в центре города, очищали улицы от мусора и битого стекла, вывозили остовы сожженных машин.

В тюрьмах остаются больше 400 задержанных за участие в беспорядках. Еще 150 человек в больницах.

