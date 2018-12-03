Сторонники проигравшего президентские выборы Вашадзе вышли на массовую акцию протеста в Тбилиси

В Грузии протестуют сторонники оппозиционного политика Григола Вашадзе. В прошлое воскресенье он проиграл президентские выборы, но признать победу своей соперницы Саломе Зурабишвили отказался и призвал сторонников выйти на улицу.

Тысячи человек заполнили проспект Руставели в Тбилиси. Они потребовали аннулировать итоги второго тура голосования, а также провести досрочные парламентские выборы.

Протестующих поддержал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он выступил по скайпу.

Накануне митинга в Тбилиси задержали шестерых граждан Украины, у них нашли пистолеты, автомат и боеприпасы. В МВД считают, что задержанные могут быть связаны с Саакашвили.

Ранее сообщалось, что избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается взаимодействовать с Россией и сохранять «баланс в отношениях с Европой и Москвой».