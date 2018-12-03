В Сеть «утекли» характеристики еще не представленного «Яндекс.Телефона»

Интернет-магазин «М.Видео» случайно обнародовал фотоснимки и характеристики «Яндекс.Телефона», презентацию которого планировалось провести 5 декабря.

Позже информация была удалена, однако данные остались в кеше Google.

Так, гаджет оснащен 5,35-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 630. Устройство имеет 4 ГБ оперативной памяти, а также 64-гигабайтный накопитель. Кроме того, в телефоне присутствует NFC модуль.

Приобрести новинку можно будет за 17 990 рублей.

На гранях гаджета расположены стандартный набор из трех кнопок, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а также USB Type-C. Тыльная часть устройства имеет пластиковую крышку с логотипом «Яндекса» и двойную камеру.