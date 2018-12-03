Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушел в отставку. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил врио главы региона Радий Хабиров. Накануне Марданов подал соответствующее заявление. Премьерское кресло он занимал с 2015 года.

«Рустэм Хабибович переходит на другую работу. Я его отговаривал, но его работа в системе Центрального банка РФ важна для республики», - цитирует ТАСС слова врио руководителя республики Хабирова.

Глава региона также поблагодарил Марданова за его работу. В октябре в республиканском правительстве сменились все вице-премьеры. Хабиров назначил на их места новых чиновников. Среди подавших в отставку был и Рустэм Марданов, однако ему было предложено продолжить свою работу.

Новым местом работы чиновника может быть Уральское главное управление Центробанка России.