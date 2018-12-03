Пилотируемый корабль «Союз» сегодня отправится к МКС впервые после аварии

Сегодня с Байконура на Международную космическую станцию отправится новая экспедиция. Это первый старт пилотируемого корабля «Союз» после аварии 11 октября. На предполетной пресс-конференции командир экипажа россиянин Олег Кононенко заявил, что никакого волнения в связи с этим нет, экипаж и психологически, и технически готов ко всему.

«Риск - это составляющая нашей профессии. В ходе тренировок мы постоянно отрабатываем различные нештатные ситуации и понимаем, что можем с ними столкнуться в реальном космическом полете. Однако мы также знаем, что специалисты, которые собирали ракету, делали это максимально аккуратно, следуя технической документации. Они понимают, что в этом корабле с космодрома будут стартовать люди, и мы им полностью доверяем», - рассказал космонавт Олег Кононенко.

Для Кононенко это четвертая командировка на орбиту. Вместе с ним летят канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Мак-Клейн. Запуск намечен на 14:31 по Москве. Стыковка с МКС запланирована на 20:36.

На станции экипажу предстоит работать 194 дня. В программе около 50 экспериментов и выход в открытый космос. Олегу Кононенко и Сергею Прокопьеву, который уже находится на МКС, предстоит осмотреть корабль «Союз», в котором в августе появилось просверленное отверстие.

Часть противометеоритной защиты, в которой его обнаружили, снимут и отправят на Землю для исследований.