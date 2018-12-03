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В космосе зафиксирован необъяснимый взрыв звезды

Роман Захаров
07:58 03.12.2018
Ученые полагают, что аномалия произошла из-за уникального распределения радиоактивных изотопов в веществе погибшей звезды.
В космосе зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
Фото: NASA, JPL-Caltech

Международная группа ученых обнаружила необычную сверхновую типа Ia, отличающуюся от остальных похожих объектов резким всплеском излучения в первые дни взрыва. Несмотря на то, что точная причина этой аномалии в настоящий момент остается загадкой, астрономы полагают, что она произошла из-за уникального распределения радиоактивных изотопов в веществе погибшей звезды. Обновленные данные помогут лучше узнать о природе сверхновых типа Ia, чьи механизмы возникновения до сих пор практически не изучены. Результаты исследования были выложены в репозитории препринтов arXiv и вскоре их опубликуют в журнале Astrophysical Journal Letters.

Сверхновая типа Ia - это взрыв белого карлика, в котором заново начинают протекать процессы термоядерного горения. В некоторых случаях работает механизм, при котором вырожденная звезда перетягивает на себя вещество своего компаньона - более крупного светила, расположенного в непосредственной близости. Данный процесс не может протекать вечно, поскольку интенсивная аккреция материала со временем приводит к превышению предела Чандрасекара - максимальной массы, при которой звезда может существовать как белый карлик. В следствии этого происходит интенсивная термоядерная реакция, при которой выделяется очень большое количество энергии.

В иных случаях превышение предела Чандрасекара происходит во время слияния с другим белым карликом. Такой сценарий наиболее распространен, и его доля от числа всех сверхновых типа Ia составляет более 80%. Принадлежность сверхновой к какому-либо виду определяют по ее остаткам, поскольку при данном сценарии все звезды погибают.

Ученые открыли сверхновую ASASSN-18bt в феврале 2018 года. Вспыхнувший белый карлик находился в галактике UGC 04780 на расстоянии около 130 миллионов световых лет. Спустя два дня после взрыва астрономы заметили необычный рост яркости сверхновой, хотя у остальных подобных объектов блеск увеличивается не так резко.

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