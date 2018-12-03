В МВД назвали причины вынужденной посадки пассажирского самолета в Чите

В пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД РФ на транспорте прокомментировали инцидент с пассажирским самолетом в Чите. Этим утром в аэропорту Кадала совершил вынужденную посадку L-410 с 13 людьми на борту.

«В аэропорту города Читы Кадала совершил вынужденную посадку пассажирский самолет сообщением Чита-Газимурский Завод. Во время полета загорелся датчик низкого давления масла в двигателе. На борту находились 11 пассажиров и два члена экипажа. В данный момент на место выехала следственно-оперативная группа читинского линейного отдела для установления всех обстоятельств произошедшего», - рассказала «Звезде» старший референт группы информации и общественных связей Забайкальского линейного управления МВД РФ на транспорте Виктория Лисичникова.

В настоящий момент службы аэропорта готовят резервный борт, на котором пассажиры смогут продолжить свой путь до места назначения.