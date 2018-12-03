Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Чите

В аэропорту Читы совершил вынужденную посадку пассажирский самолет L-410. На его борту находятся 11 пассажиров и два члена экипажа. Двухмоторный самолет вылетел этим утром из Читы в поселок Газимурский Завод. После взлета от экипажа поступила информация о том, что борт возвращается в Читу.

«После вылета самолета из Читы в нем загорелся датчик низкого давления масла в двигателе. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кадала. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.

В ближайшее время людей пересадят на запасной борт и отправят в пункт назначения.

