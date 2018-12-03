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Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

Роман Захаров
07:22 03.12.2018
Пресненский суд Москвы заочно арестовал Игоря Вайнштока по делу о невыплате зарплат.
Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск
Фото: СК РФ

Совладелец фармацевтического производителя «Партнер», который также является создателем бифидока, Игорь Вайншток был заочно арестован решением Пресненского суда Москвы и объявлен в международный розыск. Бизнесмену вменяют злоупотребление полномочиями и невыплату зарплат работникам фирмы.

Как пишет газета «Коммерсант», сам Вайншток в настоящий момент находится за границей. В материале отмечается, что с обвинениями он не согласен и утверждает, что открытое в отношении него уголовное дело «является частью плана рейдерского захвата».

«Я был на работе, и мне после обыска позвонили родственники, которые сказали, что оперативники сидят в машине, припаркованной возле подъезда. Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того чтобы уехать в их сопровождении в "Матросскую Тишину", взял такси и отправился в аэропорт», - приводит издание слова предпринимателя.

По данным газеты, помимо Игоря Вайнштока в деле о невыплате заработных плат фигурируют еще один совладелец «Партнера» Сергей Иванченко, который уже помещен под домашний арест, а также член совета директоров Николай Загородник - он находится под подпиской о невыезде.

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