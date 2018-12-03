СМИ назвали F-35 причиной ссоры между США и Великобританией
Великобритания намерена изменить программу закупки американских истребителей.
Фото: af.mil
Американо-британские отношения могут сильно испортится из-за спора, связанного с истребителями F-35. Об этом сообщает Sky News.
По информации телеканала, военнослужащие Великобритании намерены изменить программу закупки американских самолетов: вместо 138 истребителей только морского базирования, приобрести также F-35 типа А (наземного базирования).
Отмечается, что по мнению экспертов это может подорвать авианосную программу страны и сделает Соединенное Королевство «предателем» в глазах США.
При этом телеканал подчеркивает, что Соединенные Штаты считают ВМС Великобритании единственным равным флотом.