Запад рассекретил информацию о спасении «Черного дрозда» от СССР

Четыре шведских летчика были награждены Военно-воздушными силами США за защиту американского стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird («Черный дрозд») от Советского Союза во время холодной войны. Информацию об этом распространила пресс-служба Вооруженных сил Швеции.

По информации ведомства, полковник ВВС Швеции Ларс-Эрик Блад, майор Роджер Моллер, майор Кристер Себерг и лейтенант Бо Игнолл получили «Воздушные медали» во время церемонии, которая состоялась 28 ноября в американском посольстве в Стокгольме.

Инцидент, за который военнослужащим вручили награды, произошел 29 июня 1987 года. Тогда стратегический разведчик совершал над Балтийским морем облет приграничных с СССР территорий. Во время операции у воздушного судна отказал один из двух двигателей. Со стороны шведских военнослужащих была оказана воздушная поддержка SR-71 Blackbird: самолет был сопровожден до аэродрома в ФРГ. Благодаря этому, возможно, удалось избежать гибели пилотов разведчика подполковников ВВС США Дуэйна Нолла и Тома Вельтри, а также попадания технологий SR-71 Blackbird в руки советских спецслужб.

Отметим, что Lockheed SR-71 Blackbird считается вершиной авиаискусства. Воздушное судно было снято с вооружения 20 лет назад. Сейчас специалисты Skunk Works из Lockheed Martin работают над созданием гиперзвукового самолета SR-72.