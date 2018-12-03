СМИ узнали о первых иностранных заказчиках российского Aurus

Власти Бахрейна заинтересовались российскими автомобилями проекта «Кортеж». Сегодня он выпускаются под брендом Aurus. Именно этот лимузин находится в распоряжении президента РФ Владимира Путина. Впервые автомобиль был представлен седьмого мая этого года на инаугурации главы государства.

Путин неоднократно отмечал, что считает Aurus «очень удобной и хорошо собранной машиной». Иностранные коллеги Владимира Путина так же имели возможность оценить российскую новинку. После переговоров в столице Путин показал лимузин наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну. В ходе визита в Сочи, Aurus осмотрел президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает РИА Новости.

Проект «Кортеж» представлен следующей модельной линейкой: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Стартовая цена автомобилей от девяти миллионов рублей. Приобрести их можно будет в начале 2019 года. Тогда же они появятся в свободной продаже.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что экспорт отечественных автомобилей нового проекта начнется в 2020-2021 годах.

