Сирийские военные разминируют склоны вулкана на юго-западе Сирии

Сирийские саперы метр за метром проходят склоны вулкана Телль-эс-Сафа. Они ищут мины-ловушки, установленные боевиками в расщелинах и пещерах, а также схроны с оружием. В провинции Эс-Сувейда боевики создали разветвлённую систему подземных ходов, для скрытого перемещения. Помимо крупных помещений, есть и такие вот узкие ходы. Назначение этого пока не известно, дальше идти нельзя, сапёры ещё его не проверили.

Сирийский боец Халиль Соку выползает из траншеи.

«Здесь у них было два снайперских гнезда. Во время нашей атаки они выползали сюда... Занимали позицию здесь... И «снимали» одного нашего солдата за другим... Постоянно меняли позиции, и прикрывая друг друга», - говорит он.

Только применение тяжелой бронетехники обеспечило правительственным войскам преимущество в битве за эту провинцию.

И все же, несмотря на все преимущества ландшафта, к обороне здесь готовились основательно. Осада длилась несколько недель. Острая и твердая порода позволяла продвигаться вглубь обороны боевиков всего по несколько метров в день.

«Впервые за все время существования сирийской армии операция проводилась с помощью тяжелого вооружения и военной техники. На этом участке противник создал глубоко эшелонированную, подготовленную оборону. По существу вулканическое плато представляло собой непреступную крепость», - сказал представитель командования группировки войск РФ в Сирии Олег Макаревич.

В ходе уникальной операции сирийской армии, правительственными войсками были уничтожены 270 террористов. На юге страны это был последний оплот боевиков.