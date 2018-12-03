Ученые будут отслеживать слонов по их топоту

Ученые Оксфордского университета обнаружили способ отслеживания слонов через вибрации, которые животные производят при своих передвижениях.

Мощные вибрации, которые образуются при слоновьей ходьбе, могут быть исследованы с помощью сейсмологических приемов для изучения землетрясений. Ученые соединили практики сейсмологического моделирования и алгоритмы получения точных оценок волн, генерируемых слонами. Это позволяет устанавливать точное местоположение животных.

Как сообщает BBC, контроль над слонами в режиме реального времени на расстоянии поможет в борьбе с противозаконной охотой на них. К тому же, позволит детальнее изучит повадки животных.