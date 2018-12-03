Полмиллиона «тунеядцев» попали в базу данных в Белоруссии

Около полумиллиона человек попали в базу данных «не занятых в экономике» трудоспособных граждан Белоруссии.

С 1 декабря 2018 года в республике открылась в широком доступе данная база. В ней любой желающий сможет узнать о собственном статусе и изменить его с безработного на незанятого. Однако для этого потребуется собрать официальные подтверждающие документы. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Напомним, в начале текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет об отмене «тунеядского» сбора с безработных, который обязывал граждан страны платить сбор, если они не участвовали в финансировании госрасходов. Теперь реформирование трудовой сферы Белоруссии продолжается.