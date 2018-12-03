Макрон попросил созвать экстренную встречу с представителями «желтых жилетов»

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп проведет экстренную встречу с представителями протестующих «желтых жилетов». Такое поручение главе кабмина дал президент Франции Эммануэль Макрон.

На переговоры с лидерами протеста власти идут вынужденно, чтобы остановить бушующие с середины ноября беспорядки. Число их жертв в воскресенье выросло до трех человек.

На юго-востоке Франции в округе Арль погиб водитель фургона. Он не заметил перегородившую шоссе баррикаду и на полной скорости столкнулся с грузовиком. В центре Парижа все воскресенье шла «генеральная уборка» после субботних погромов и побоищ на Елисейских полях, в результате которых на улицах остались кучи мусора, горы битого стекла, десятки остовов сожженных машин.

В мэрии оценивают ущерб, которые нанесли знаменитой Триумфальной арке. Вандалы исписали ее лозунгами и разбили несколько статуй. Полиция обещает, что виновные будут найдены и строго наказаны. Только за минувшие выходные жандармы задержали больше четырехсот человек. Более ста человек госпитализированы.

Протестующие автомобилисты одеты в характерные «желтые жилеты», они выступают против повышения цен на бензин.