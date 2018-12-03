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Названа дата проведения испытаний двигателя для «Союза-5»

Егор Левин
05:00 03.12.2018
Испытания силовой установки должны будут пройти в наступающем году, чтобы после продолжить цепочку введения ее в эксплуатацию через несколько лет.
Названа дата проведения испытаний двигателя для «Союза-5»
Фото: Роскосмос

Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.

Глава предприятия ракетного двигателестроения «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал о сроках тестирования и поставок заказчику ракетного силового агрегата. Испытания должны будут пройти в наступающем году, чтобы после продолжить цепочку введения его в эксплуатацию через несколько лет.

«Первый товарный двигатель мы должны поставить заказчику в 2021 году для первого беспилотного запуска “Союза-5”, который должен состояться в 2022 году», — передает «Коммерсант» слова Арбузова.

Двигатель, который создается на базе РД-171М, использующегося для ракет «Зенит», будет состоять из исключительно российских составляющих – системы регулирования и управления в нем будут отечественного производства.

Между тем, ранее сообщалось о стоимости запуска ракеты «Союз-5». Известно, что предположительно она составляет 60 миллионов долларов, и это - сопоставимая с прямыми конкурентами стоимость. 

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