Жена футболиста Мамаева обвинила супруга в измене

Жена полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева, который находится под стражей за хулиганство и избиение людей в Москве вместе со своим коллегой футболистом Александром Кокориным, обвинила мужа в измене. Об этом женщина рассказала в своем Instagram.

«Мой «муж» семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», — написала Алана Мамаева.

Ранее «Звезда» сообщала, что Алану Мамаеву шантажируют хакеры, угрожая ей выложить в Сеть компрометирующие «домашние» фото и видео, а также переписку ее мужа с Кокориным.

Утром 8 октября нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок в центре Москвы. В результате конфликта пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

В связи с этим Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, который также стал участником драки, были арестованы до 8 декабря по обвинению в причинению вреда здоровью и хулиганстве.